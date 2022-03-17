Единая лига ВТБ. «Астана» дома принимает «Цмоки-Минск»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» дома принимает белорусский «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: УНИКС – 14-2, ЦСКА – 13-3, Зенит – 11-4, Автодор – 8-5, Парма-Париматч – 6-5, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, Астана – 3-9, Енисей – 3-11, Цмоки-Минск – 2-10, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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