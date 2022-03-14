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    Трэй Янг: «На данном этапе нам надо показывать не лучшую свою игру, а максимально выкладываться»

    Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

    Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг рассказал, как должен измениться настрой команды во второй половине сезона.

    «На данном этапе сезона нам надо показывать не лучшую свою игру, а максимально выкладываться. Старания и энергия, а там уже будем смотреть, что с результатами.

    Когда фокусируешься на лучший игре, стремишься к идеалу, именно тогда делаешь ошибки. Если же мы будем иметь такой подход, что надо выкладываться и играть с энергией, то все остальное приложится», – заявил Янг.

    «Атланта» идет на 9-м месте в Восточной конференции (33-34).

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