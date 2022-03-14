Трэй Янг: «На данном этапе нам надо показывать не лучшую свою игру, а максимально выкладываться»

Разыгрывающий «Хоукс» рассказал, как должен измениться настрой команды во второй половине сезона.

«На данном этапе сезона нам надо показывать не лучшую свою игру, а максимально выкладываться. Старания и энергия, а там уже будем смотреть, что с результатами.

Когда фокусируешься на лучший игре, стремишься к идеалу, именно тогда делаешь ошибки. Если же мы будем иметь такой подход, что надо выкладываться и играть с энергией, то все остальное приложится», – заявил Янг.

идет на 9-м месте в Восточной конференции (33-34).

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