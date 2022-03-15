Станислав Еремин: «Отстранение российских клубов Евролиги не имеет никакого отношения к спорту»

Глава тренерского совета РФБ, помощник президента УНИКСа по развитию молодежи .

«Честно, я был шокирован. Все три российских участника Евролиги были в зоне плей-офф и имели хорошие шансы побороться за место в «Финале четырех». Это вызывало интерес у публики. На большинстве матчей УНИКСа в был аншлаг. Мы провели очень классную селекционную работу, наша игра стала сюрпризом для многих оппонентов. Хотя перед началом сезона мало кто верил в перспективы УНИКСа. Но что делать, это политическое решение, которое не имеет никакого отношения к спорту. Обсуждать это не вижу смысла.

Сказать, что оставшиеся в легионеры альтруисты и остались в Казани играть только за идею, неправильно. Но я знаю внутреннюю атмосферу в команде, и поверьте, деньги – не самый главный фактор для этих ребят. В этом решении есть и спортивная составляющая. Они хотят доказать, что не зря прошли такой тяжелый путь в этом сезоне. Тот же Хезоня действительно настоящий фанат баскетбола, отдается на 100% на каждой тренировке. За свою карьеру я мало встречал таких одержимых игрой», – сказал Еремин.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов