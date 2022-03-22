Яннис Адетокумбо: «Еще один приз MVP? Нет, я хочу еще один титул»

Лидер «Бакс» рассказал о приоритетах на данном этапе карьеры.

«Еще один приз MVP? Нет, черт, нет. Я уже делал это. Я удовлетворен. Я доволен собой. Слушайте, у меня даже нет социальных сетей в телефоне. Я не слежу за всем этим.

Я хочу еще один титул. Чувства от завоевания MVP – невероятные. Я был вместе с семьей. Мне бы так хотелось, чтобы отец был с нами. Это было потрясающе. Я очень признателен. Но это нельзя сравнить с чувствами, которые дарит победа в чемпионате», – заявил 2-кратный обладатель приза MVP.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче