Джейлен Уэллс: «Джа Морэнт — замечательный человек, который поддерживает единство команды»

Джейлен Уэллс отметил лидерские качества Джа Морэнта.

«Джа — замечательный человек, который поддерживает единство команды.

Он зрелищный игрок, который играет с большой страстью и вселяет уверенность во всю команду. Уверенность, с которой он играет, передается всем остальным на площадке. Я думаю, это хорошо, когда у вас есть парень, который ориентирован на команду и приходит каждый день работать», – сказал новичок «Мемфиса ».