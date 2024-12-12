Джейлен Уэллс: «Джа Морэнт — замечательный человек, который поддерживает единство команды»
Джейлен Уэллс отметил лидерские качества Джа Морэнта.
«Джа — замечательный человек, который поддерживает единство команды.
Он зрелищный игрок, который играет с большой страстью и вселяет уверенность во всю команду. Уверенность, с которой он играет, передается всем остальным на площадке. Я думаю, это хорошо, когда у вас есть парень, который ориентирован на команду и приходит каждый день работать», – сказал новичок «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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