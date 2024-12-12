Чендлер Парсонс: «В «Хьюстоне» Джимми Батлер будет считать себя первой опцией. Это не лучшая ситуация для него»
Чендлер Парсонс считает, что лучшим вариантом для Джимми Батлера будет «Даллас».
«Мне нравится вариант с «Рокетс», но у них происходит что-то хорошее, а я не люблю что-либо менять, если происходит что-то хорошее. Если Джимми Батлер перейдет в «Рокетс», я думаю, он будет считать себя первой опцией. Это не лучшая ситуация для него.
По-моему, лучшим вариантом для него является «Даллас». Это команда Луки Дончича, затем Кайри Ирвинга, и тогда потом Джимми Батлера. Слабой стороной «Мэвс» является защита, и Джимми может заткнуть дыры, которых у них довольно много.
Я не знаю, как они это сделают. Возможно, они отдадут Пи Джей Вашингтона или Клэя Томпсона», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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