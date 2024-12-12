0

«Кингз» отказываются обсуждать возможный обмен Кигана Мюррэя

Киган Мюррэй остается «неприкасаемым» игроком в составе «Кингз».

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Сакраменто», отказавшийся выставлять Мюррэя на переговоры с «Джаз» по обмену Лаури Маркканена в прошлом межсезонье, продолжает рассматривать Мюррэя как ключевого игрока для своего будущего», – пишет Сайдери.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoСакраменто
возможные переходы
logoНБА
logoКиган Мюррэй
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»
2сегодня, 19:24
«Поднял бы Фокса и Сабониса до небес». Руководитель НБА советует Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»
2сегодня, 18:39
Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
7сегодня, 16:18
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
19 декабря, 17:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе подешевели после того, как были определены команды
115 минут назад
Евролига. «Монако» в гостях разгромил «Фенербахче», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
431 минуту назадLive
НБА. «Бостон» примет «Детройт», «Майами» сыграет с «Торонто»
2сегодня, 19:24
НБА заинтересована в «Панатинаикосе», «Реале» и «Фенербахче»
1сегодня, 19:16
Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами»
4сегодня, 17:51
Шэмс Чарания: «На 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены»
4сегодня, 17:35
Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Миннесоты»
сегодня, 16:59
13 тренеров НБА входят в 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США
5сегодня, 16:33Фото
Всеволод Ищенко лидирует по количеству просмотров на сайте Лиги ВТБ. Алекса Аврамович – на втором месте
сегодня, 15:31
Джимми Батлер не просил «Майами» об обмене
6сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чендлер Парсонс: «В «Хьюстоне» Джимми Батлер будет считать себя первой опцией. Это не лучшая ситуация для него»
139 минут назад
Лу Уильямс: «Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс»
1сегодня, 18:59
«Поднял бы Фокса и Сабониса до небес». Руководитель НБА советует Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»
2сегодня, 18:39
Лу Уильямс: «Лицом женской НБА по-прежнему является Эйджа Уилсон»
сегодня, 18:16
Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»
сегодня, 16:50
Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
7сегодня, 16:18
Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»
3сегодня, 15:57Видео
Трэй Янг о праздновании с «бросанием костей»: «Запланировал это с младшим братом несколько дней назад»
1сегодня, 15:44Видео
Джейлен Уэллс: «Джа Морэнт — замечательный человек, который поддерживает единство команды»
2сегодня, 15:02
Кайл Кузма: «Догадывался, что будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени»
сегодня, 14:57
Рекомендуем