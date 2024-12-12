«Кингз» отказываются обсуждать возможный обмен Кигана Мюррэя
Киган Мюррэй остается «неприкасаемым» игроком в составе «Кингз».
Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
«Сакраменто», отказавшийся выставлять Мюррэя на переговоры с «Джаз» по обмену Лаури Маркканена в прошлом межсезонье, продолжает рассматривать Мюррэя как ключевого игрока для своего будущего», – пишет Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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