«Кингз» отказываются обсуждать возможный обмен Кигана Мюррэя

Киган Мюррэй остается «неприкасаемым» игроком в составе «Кингз».

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Сакраменто », отказавшийся выставлять Мюррэя на переговоры с «Джаз» по обмену Лаури Маркканена в прошлом межсезонье, продолжает рассматривать Мюррэя как ключевого игрока для своего будущего», – пишет Сайдери.