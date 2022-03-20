Лука Дончич повторил рекорд карьеры по количеству точных трехочковых в одном матче – 8

Лидер в матче против (108:129) повторил личный рекорд карьеры по количеству трехочковых попаданий, реализовав 8 из 12 из-за дуги.

Словенец не играл в заключительной четверти и завершил встречу с 37 очками, 4 подборами и 3 передачами.

Дончич установил рекорд 18 января 2020 года, реализовав 8 из 12 и набрав 35 очков в победном матче против «Портленда» (120:112).

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