Вячеслав Зайцев: «Позволили Сергею Карасеву забить важные трехочковые и поймать кураж»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев заявил, что потеря концентрации в третьей четверти стала причиной поражения от в домашнем матче Лиги ВТБ (80:84).

«Спасибо болельщикам за эмоции сегодня. На мой взгляд, определяющим стал рывок «Зенита» 0:12 в концовке 3-й четверти. В некоторые моменты потеряли концентрацию в защите, позволили Сергею Карасеву забить важные трехочковые и поймать кураж.

В концовке проявили характер, почти догнали соперника, но, к сожалению, немного не хватило до победы», – сказал Зайцев.

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