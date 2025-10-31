Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину

Суперзвезда «Лейкерс» выпустит новую книгу для детей.

В своих соцсетях Леброн Джеймс рассказал, что книга под названием «Happy Spooky Halloween» поступит в продажу 21 июля 2026 года.

«Для меня это реально пункт из списка жизненных целей», – написал Джеймс, добавив, что в средней школе он был преданным читателем серии «Ужастики» Роберта Стайна.

Джеймс дебютировал в качестве детского писателя в 2020 году, когда он и иллюстратор Нина Мата опубликовали книгу «I Promise». Позже они снова объединились в 2024 году для выхода книги «I Am More Than».