0

Джарретт Аллен сломал палец руки, участие в ближайшей игре под вопросом

Центровой «Кливленда» получил повреждение.

Джарретт Аллен сломал безымянный палец на левой руке во время матча против «Бостона» в среду, участие игрока в предстоящей встрече с «Торонто» остается под вопросом.

Рентген показал, что у центрового трещина в кости без смещения. Это означает, что сломанные части кости остались на своем месте. В «Кэвальерс» сообщили, что Аллен пройдет курс лечения и будет обследован перед следующей игрой команды.

В первых пяти матчах «Кэвс» Аллен в среднем набирает 14 очков и 7 подборов.

«Кливленд» уже остался без стартового разыгрывающего Дариуса Гарлэнда (палец на ноге) и форварда Макса Струса (стопа), которые продолжают восстанавливаться после операций, перенесенных в межсезонье.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДжарретт Аллен
logoНБА
травмы
logoКливленд
