Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
Защитник «Бакс» нарядился супергероем Marvel на матч против бывшей команды.
Перед игрой с «Уорриорс» Райан Роллинз продемонстрировал свой костюм Блэйда.
По итогам встречи Роллинз установил новый рекорд карьеры (32 очка), а «Милуоки» без Янниса Адетокумбо разобрался с «Голден Стэйт» (120:110).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
