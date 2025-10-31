Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда

Защитник «Бакс» нарядился супергероем Marvel на матч против бывшей команды.

Перед игрой с «Уорриорс» Райан Роллинз продемонстрировал свой костюм Блэйда.

По итогам встречи Роллинз установил новый рекорд карьеры (32 очка), а «Милуоки » без Янниса Адетокумбо разобрался с «Голден Стэйт » (120:110).