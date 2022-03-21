Карл-Энтони Таунс: «Можем обыграть кого угодно»

Центровой «Миннесоты» заявил, что доволен уровнем игры команды во второй половине сезона-2021/22.

«Это лучший баскетбол за всю мою карьеру. И все это приводит к победам, а это ключевой момент. У нас в команде нет таких мыслей, что мы должны проиграть кому-то. Можем обыграть кого угодно.

Каждый раз, когда мы выходим на площадку, думаем о том, что должны сегодня победить. Если сделаем то, что от нас требуется, то это гарантированная победа», – заявил Таунс.

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