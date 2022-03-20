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    «Однажды Леброн опубликовал фото своего данка через меня». Порзингис вернул долг Джеймсу

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон видео Кристапс Порзингис Баскетбол

    Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис прокомментировал данк через звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и признался, что был рад «вернуть долг».

    «Леброн никогда не забивал через меня. Но был один момент, когда я прошел мимо, когда он забивал сверху. Я попал в кадр, но на самом деле я не пытался ему помешать.

    Потом он опубликовал эту фотографию в Instagram и подписал «новые кадры» или что-то в этом роде. Я подумал: «Хорошо, я понял».

    Но да, он один из лучших в истории, и это вызывает уважение. Он достиг очередной исторической отметки, и это невероятно. Мы должны ценить его, пока он здесь и продолжает играть с такими показателями», – сказал Порзингис.

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