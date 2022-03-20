«Однажды Леброн опубликовал фото своего данка через меня». Порзингис вернул долг Джеймсу

Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис прокомментировал данк через звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и признался, что был рад «вернуть долг».
«Леброн никогда не забивал через меня. Но был один момент, когда я прошел мимо, когда он забивал сверху. Я попал в кадр, но на самом деле я не пытался ему помешать.
Потом он опубликовал эту фотографию в Instagram и подписал «новые кадры» или что-то в этом роде. Я подумал: «Хорошо, я понял».
Но да, он один из лучших в истории, и это вызывает уважение. Он достиг очередной исторической отметки, и это невероятно. Мы должны ценить его, пока он здесь и продолжает играть с такими показателями», – сказал Порзингис.
Данки через соперника – сокровища НБА. Здесь целое исследование, чтобы определить лучших из лучших