Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Меркезефенди», «Афьон Беледие» – с «Каршиякой»

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Галатасарай» сыграет с «Меркезефенди», «Афьон Беледие» – с «Каршиякой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 марта, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 20 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 20 марта, 18.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 14-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-9, Бахчешехир – 13-9, Тофаш – 13-10, Бешикташ – 13-11, Бурсаспор – 11-10, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 7-15, Яловаспор – 6-17, Бююкчекмедже – 5-17, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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