Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Меркезефенди», «Афьон Беледие» – с «Каршиякой»

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

сыграет с «Меркезефенди», – с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Афьон Беледие – Каршияка Дата проведения 20 марта, 18.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, – 17-6, – 14-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-9, – 13-9, Тофаш – 13-10, Бешикташ – 13-11, Бурсаспор – 11-10, – 10-14, Меркезефенди – 7-15, Яловаспор – 6-17, Бююкчекмедже – 5-17, Афьон Беледие – 4-18, – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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