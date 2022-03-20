Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Меркезефенди», «Афьон Беледие» – с «Каршиякой»

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В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Галатасарай» сыграет с «Меркезефенди», «Афьон Беледие» – с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Бахчешехир 10:15 (1 четверть)
Дата проведения
20 марта, 13.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча
Петким Спор
Томас (4), Перкинс (2), Браун (0), Саглам (0), Олдридж (0).
Бахчешехир
Йылмаз (3), Блэк (3), Озмырзак (0), Смит (0), Деккер (0).

Галатасарай – Меркезефенди
Дата проведения
20 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Афьон Беледие – Каршияка
Дата проведения
20 марта, 18.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 14-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-9, Бахчешехир – 13-9, Тофаш – 13-10, Бешикташ – 13-11, Бурсаспор – 11-10, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 7-15, Яловаспор – 6-17, Бююкчекмедже – 5-17, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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