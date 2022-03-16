Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Каршиякой»

В среду, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги сыграет дома с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 19-4, Анадолу Эфес – 17-4, Дарушафака – 16-6, – 14-7, Газиантеп – 13-9, Галатасарай – 13-9, Бахчешехир – 13-9, Тофаш – 12-10, Бешикташ – 12-10, Бурсаспор – 11-10, Тюрк Телеком – 10-12, Меркезефенди – 7-15, Яловаспор – 6-16, Бююкчекмедже – 5-17, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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