Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Яловаспором», «Анадолу Эфес» в гостях встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи

В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

Лидер турнира «Фенербахче» сыграет дома с «Яловаспором», в гостях встретится с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-9, Галатасарай – 13-9, – 12-9, – 12-9, Бешикташ – 11-10, – 10-10, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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