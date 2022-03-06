Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Яловаспором», «Анадолу Эфес» в гостях встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи

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В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

Лидер турнира «Фенербахче» сыграет дома с «Яловаспором», «Анадолу Эфес» в гостях встретится с «Тюрк Телекомом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тофаш – Бурсаспор 83:90 (20:33, 12:20, 28:18, 23:19)
Дата проведения
6 марта, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Тофаш
Кук (22 + 8 подборов), Арслан (19), Шеперд (15 + 7 передач), Симмонс (9 + 9 подборов), Зубчич (5) – старт; Танышан (9), Яшар (4), Сатыр (0), Крус (0).
Бурсаспор
Нидэм (35), Эндрюс (12), Битим (12), Хэйс (11 + 7 подборов), Дудзински (7 + 8 подборов) – старт; Ал (11), Олмаз (2), Озалп (0), Сезгюн (0).

Фенербахче Беко – Яловаспор
Дата проведения
6 марта, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Старкс (0), Махмутоглу (0), Пьер (0), Полонара (0), Флойд (0).
Яловаспор
Рупник (0), Караман (0), Ли (0), Джелеп (0), Gallinat (0).

Тюрк Телеком – Анадолу Эфес
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Каршияка – Меркезефенди
Дата проведения
6 марта, 20.15
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-9, Галатасарай – 13-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 11-10, Бурсаспор – 10-10, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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