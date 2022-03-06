Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Яловаспором», «Анадолу Эфес» в гостях встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи

В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
Лидер турнира «Фенербахче» сыграет дома с «Яловаспором», «Анадолу Эфес» в гостях встретится с «Тюрк Телекомом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Тофаш
- Кук (22 + 8 подборов), Арслан (19), Шеперд (15 + 7 передач), Симмонс (9 + 9 подборов), Зубчич (5) – старт; Танышан (9), Яшар (4), Сатыр (0), Крус (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Старкс (0), Махмутоглу (0), Пьер (0), Полонара (0), Флойд (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 6 марта, 20.15
Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-9, Галатасарай – 13-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 11-10, Бурсаспор – 10-10, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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