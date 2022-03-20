Никита Михайловский отправился с «Автодором» на матч против «Астаны»

Защитник Никита Михайловский отправился с саратовской командой в Нур-Султан на матч Лиги ВТБ против «Астаны».

21-летний игрок вернулся из аренды в австралийскую «Тасманию», в которой начинал сезон-2021/22. Никита не выходил на площадку с 30 января.

Михайловский перешел в «Тасманию» в межсезонье-2021. Россиянин принял участие всего в 2 матчах за команду, средние показатели за 3,5 минуты составили 1,0 очка при 1,0 потери за игру.

В сезоне-2020/21 Михайловский во второй раз был признан лучшим молодым игроком лиги ВТБ, в среднем набирая 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи за 18,3 минуты на площадке.

Матч – «Автодор» состоится в воскресенье, 20 марта. Начало – в 17.00 по московскому времени.

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Никита Михайловский едет в Австралию. Где его заметили? Будет ли играть? Вернется ли он в Саратов?