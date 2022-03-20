Домашний матч баскетбольной «Астаны» с «Автодором» перенесен из-за задержки рейса

Баскетбольная «Астана» объявила о переносе домашнего матча Единой лиги ВТБ против «Автодора».

Причина – задержка рейса из Саратова в Нур-Султан.

О новой дате пока не сообщается.

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