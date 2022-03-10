Наверх
Sports.ru NBA

    Джейсон Тейтум: «Вспомните достижения Айзейи при его росте 172 см. На такое способны лишь особенные»

    Теги Бостон Шарлотт НБА Айзейя Томас 1989 Джейсон Тейтум Баскетбол

    Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум отдал должное бывшему игроку бостонской команды Айзейе Томасу.

    Выступающий на данный момент за «Хорнетс» Томас в среду сыграл против «Бостона» (101:115), набрав 5 очков и 2 передач.

    «Я отношусь к Томасу с большим уважением.

    Многие не понимают, что это значит, когда человек ростом 172 см набирает в среднем 28 очков, набирает 14 в четвертых четвертях, набирает 50 очков в матче плей-офф. На такое способны лишь особенные игроки», – заявил Тейтум.

    В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные