Джейсон Тейтум: «Вспомните достижения Айзейи при его росте 172 см. На такое способны лишь особенные»

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум отдал должное бывшему игроку бостонской команды Айзейе Томасу.
Выступающий на данный момент за «Хорнетс» Томас в среду сыграл против «Бостона» (101:115), набрав 5 очков и 2 передач.
«Я отношусь к Томасу с большим уважением.
Многие не понимают, что это значит, когда человек ростом 172 см набирает в среднем 28 очков, набирает 14 в четвертых четвертях, набирает 50 очков в матче плей-офф. На такое способны лишь особенные игроки», – заявил Тейтум.
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