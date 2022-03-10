Джейсон Тейтум: «Вспомните достижения Айзейи при его росте 172 см. На такое способны лишь особенные»

Форвард «Селтикс» отдал должное бывшему игроку бостонской команды .

Выступающий на данный момент за «Хорнетс» Томас в среду сыграл против «Бостона» (101:115), набрав 5 очков и 2 передач.

«Я отношусь к Томасу с большим уважением.

Многие не понимают, что это значит, когда человек ростом 172 см набирает в среднем 28 очков, набирает 14 в четвертых четвертях, набирает 50 очков в матче плей-офф. На такое способны лишь особенные игроки», – заявил Тейтум.

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