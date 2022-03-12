Пол Пирс: «Тейтум играет на уровне MVP, «Селтикс» могут выйти в финал»

Прославленный игрок «Селтикс» заявил, что доволен тем, как выглядит команда во второй половине сезона.

играет на уровне MVP. «Селтикс» показывают сейчас свою лучшую игру.

Если команда продолжит в том же духе, то я вполне допускаю, что они доберутся до финала Восточной конференции, возможно, даже до финальной серии плей-офф», – заявил Пирс.

У «Бостона» результат 8-2 в последних десяти матчах, команда идет 5-й на Востоке (41-27).

Тейтум набирает 26,8 очка, 8,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока