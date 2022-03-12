Пол Пирс: «Тейтум играет на уровне MVP, «Селтикс» могут выйти в финал»

Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс заявил, что доволен тем, как выглядит команда во второй половине сезона.
«Джейсон Тейтум играет на уровне MVP. «Селтикс» показывают сейчас свою лучшую игру.
Если команда продолжит в том же духе, то я вполне допускаю, что они доберутся до финала Восточной конференции, возможно, даже до финальной серии плей-офф», – заявил Пирс.
У «Бостона» результат 8-2 в последних десяти матчах, команда идет 5-й на Востоке (41-27).
Тейтум набирает 26,8 очка, 8,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.
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