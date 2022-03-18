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    Пол Пирс назвал личную Топ-5 лучших игроков всех времен

    Теги рейтинги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Бостон Пол Пирс Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

    Член Зала славы Пол Пирс опубликовал в твиттере свою версию Топ-5 лучших игроков НБА всех времен.

    В пятерку прославленного игрока «Селтикс» вошли его бывший одноклубник Кевин Гарнетт, а также Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Шакил О’Нил.

    Пирс не включил в пятерку Кобе Брайанта, против которого дважды играл в финальных сериях.

    Пирс отметил, что сделал свой выбор, выбирая в Топ-5 «самых вдохновляющих игроков».

    В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

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