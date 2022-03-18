Пол Пирс назвал личную Топ-5 лучших игроков всех времен

Член Зала славы Пол Пирс опубликовал в твиттере свою версию Топ-5 лучших игроков НБА всех времен.

В пятерку прославленного игрока «Селтикс» вошли его бывший одноклубник , а также Мэджик Джонсон, , и ’Нил.

Пирс не включил в пятерку , против которого дважды играл в финальных сериях.

Пирс отметил, что сделал свой выбор, выбирая в Топ-5 «самых вдохновляющих игроков».

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