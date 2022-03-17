Димитрис Итудис: «У «Пармы» хорошие российские игроки, которые показывают агрессивный баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы пытались провести как можно больше матчей в эти дни, потому что у нас были надежды на продолжение сезона Евролиги после 21 марта, решения Евролиги. Мы старались держать форму на самом высоком уровне, но другие команды Лиги ВТБ не могут сравниться с нами по количеству проведенных встреч, поэтому после игры с «Пармой» у нас будет большая пауза.

– наш следующий соперник с обновленным составом, у них хорошие российские игроки, которые показывают агрессивный баскетбол. Лицо команды сильно изменилось, потому что их «большие» Лиходей и Забелин умеют атаковать с дистанции, они специалисты по пик-н-поп, так что перед нами стоит измененная задача.

У нас был хороший камбек в непростой встрече с «Зенитом», это был интересный матч для болельщиков», – заявил Итудис.

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