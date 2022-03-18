Роб Пелинка: «Надеемся, что Малик Монк будет частью нашего будущего»

Генеральный менеджер «Лейкерс» надеется, что клубу удастся сохранить защитника в составе после этого сезона.

«Это партнерство принесло пользу обеим сторонам. Как для «Лейкерс», с точки зрения продуктивной игры Малика за нас, так и для него, поскольку он показывает людям, на что он способен в важные моменты матчей.

Мы надеемся, что Малик будет частью нашего будущего», – заявил Пелинка.

«Лейкерс» смогут предложить Монку только 120 процентов ветеранского минимума (около 2 млн долларов) или исключение среднего уровня (около 6,3 млн).

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