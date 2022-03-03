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    Малик Монк набирает на 10 очков меньше после слухов о том, что он начал встречаться с Игги Азалией

    Теги светская хроника Лейкерс НБА Малик Монк Баскетбол

    Защитник «Лейкерс» Малик Монк был замечен на свидании с известной певицей Игги Азалией в День святого Валентина.

    Подсчитано, что после появления слухов о романтических отношениях с Азалией у Монка существенно снизились средние показатели.

    По ходу прошлого месяца Монк набирал 17,0 очка при 49% из-за дуги. После знакомства с бывшей девушкой Ника Янга защитник набирает 7,0 очка при 17% реализации 3-очковых.

    «Лейкерс» проиграли в шести из последних семи матчей и имеют показатель 27-34.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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