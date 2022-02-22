Малик Монк: «Хочу остаться в «Лейкерс», но никогда не знаешь, что произойдет»

Защитник прокомментировал возможность продлить контракт с командой.

«Это неправда, если я скажу, что не раздумывал над своим будущим. Мне нравится в «Лейкерс». Я хочу остаться здесь. Но ты не можешь точно знать, что будет с лигой. Никогда не знаешь, что произойдет. В конце концов, это бизнес. Мне определенно нравится играть здесь, но я пока не знаю. Трудно спрогнозировать будущее», сказал игрок.

В нынешнем сезоне Монк набирает 13 очков в среднем за игру при реализации 39,9% трехочковых. Его однолетний минимальный контракт с «Лейкерс» истекает этим летом.