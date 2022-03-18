«Парма» подпишет Макара Коновалова и Владислава Одинокова

Игроки МБА Макар Коновалов (21 год, 189 см) и Владислав Одиноков (21 год, 203 см) завершат нынешний сезон в . Пермский клуб уже договорился с игроками о переходе, сообщает «Перехвтат».

Ранее сообщалось, что Коновалов и Одиноков договорились с МБА о возможности уйти в аренду в том случае, если команда не попадет в плей-офф Суперлиги нынешнего сезона. Столичный клуб занимает 9-е место в таблице за тур до конца и потерял шансы на выход в плей-офф.

Разыгрывающий Макар Коновалов набирает 18,4 очка, 3,9 подбора и 6,0 передачи за 35 минут в среднем за игру. Показатели форварда составляют в среднем 8,7 очка, 3,5 подбора и 1,2 передачи за 23 минуты.

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