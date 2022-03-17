Валерий Лиходей – о Лиге ВТБ без легионеров: «Интересно со всеми играть: не знаешь, от кого что ожидать»

Форвард «Пармы-Париматч» заявил, что чемпионат Лиги ВТБ после отъезда многих легионеров стал интереснее.

— Как вам матчи после отъезда из Лиги ВТБ большого количества иностранных игроков?

— Мне нравится. Во-первых, и сами играем больше, во-вторых, молодые игроки попадают в состав. И хотя бы видно, кто у нас есть из российских игроков. Интересно.

— Как вам сейчас уровень наших баскетболистов?

— После того, как многие сидели на лавке, нужно время. Многим нужно набрать форму, а молодым вообще почувствовать, что такое баскетбол. Сейчас каждая команда столкнулась со своими проблемами, у кого что. Поэтому сейчас интересно со всеми играть: не знаешь, от кого что ожидать.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие