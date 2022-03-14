Лука Дончич и Кевин Дюрэнт – лучшие игроки недели

Разыгрывающий и форвард признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Словенец на минувшей неделе помог «Мэверикс» выиграть три матча из четырех. Его показатели составили 30,5 очка, 11,0 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

«Нетс» выиграли три матча из трех. Дюрэнт набирал 30,7 очка, 7,7 подбора и 7,7 передачи в среднем за встречу.

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