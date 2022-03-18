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    Джоэл Эмбиид: «НБА вынудила Сэма Хинки уйти из «Филадельфии»

    Теги Филадельфия НБА Сэм Хинки Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что НБА сыграла определенную роль в уходе Сэма Хинки с поста генерального менеджера «Филадельфии» в 2016 году.

    «Во-первых, Сэм Хинки выбрал меня на драфте. Благодаря ему «Сиксерс» удалось выбрать меня, заполучить столько пиков и все такое.

    Во время моего второго сезона в НБА Хинки фактически вынудили уйти из клуба. Я не хочу называть имена, но вы знаете, насколько я откровенен, так что я скажу: это была НБА.

    Я не знаю, кто конкретно, но я думаю, что это было так. Они фактически выгнали его, и мне это не понравилось.

    Я знаю, что в лиге не любили «Процесс». Поэтому я решил разозлить некоторых людей и начал поддерживать своего приятеля, потому что он выбрал меня и верил в меня», – заявил Эмбиид в подкасте Дрэймонда Грина.

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