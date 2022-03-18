Марк Кьюбан: «В поданном Донни Нельсоном заявлении нет ничего, кроме лжи»

Бывший генеральный менеджер Донни Нельсон подал в суд на команду. Он утверждает, что владелец клуба уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах другого руководителя команды.

Кьюбан прокомментировал ситуацию.

«В поданном заявлении нет ничего, кроме лжи. Мы провели несколько полноценных расследований, выяснилось, что единственным человеком, который не соответствовал стандартам «Мэверикс», был мистер Нельсон. В результате его уволили.

Нельсон был хорошо осведомлен о расследовании. Он отказался принимать в этом полное участие. Повторю еще раз, все, что он предъявляет – это ложь», – заявил Кьюбан.

По словам Нельсона, Джейсон Лутин, который назван в иске «правой рукой» Кьюбана и до сих пор работает в клубе, напал и домогался 20-летнего племянника Нельсона в гостиничном номере во время Уикенда всех звезд НБА-2020 в Чикаго. Имя племянника в иске не называется.

Кроме того, Нельсон утверждает, что Кьюбан предлагал ему 52 миллиона долларов за отзыв иска о неправомерном увольнении и подписание заявления о неразглашении.

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