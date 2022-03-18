Донни Нельсон подал в суд на «Даллас». Он утверждает, что был уволен за сообщение о сексуальных домогательствах

Бывший генеральный менеджер «Далласа» Донни Нельсон подал в суд на команду. Он утверждает, что владелец клуба уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах другого руководителя команды.

По словам Нельсона, Джейсон Лутин, который назван в иске «правой рукой» Кьюбана и до сих пор работает в клубе, напал и домогался 20-летнего племянника Нельсона в гостиничном номере во время Уик-энда всех звезд НБА-2020 в Чикаго. Имя племянника в иске не называется.

Кроме того, Нельсон утверждает, что Кьюбан предлагал ему 52 миллиона долларов за отзыв иска о неправомерном увольнении и подписание заявления о неразглашении.

Кьюбан и Лутин опровергают обвинения Нельсона, называя все его утверждения ложью.

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