Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в игре с «Орландо» – 51 очко

Легкий форвард обновил личный рекорд результативности в выездном матче с (134:120).

Бей записал на свой счет 51 очко.

Бей провел на площадке 39 минут, реализовав 17 из 27 с игры (10 из 14 из-за дуги) и 7 из 10 с линии. В его активе также 9 подборов, 4 передачи и 3 перехвата при 1 потере.

22-летний Бей стал самым молодым в истории «Пистонс» игроком, который набрал 50 очков за матч.

«Заберу себе игровой мяч и подарю маме. Она играла в баскетбол в колледже. Сегодня она писала мне утром, просила, чтобы я был поагрессивнее на площадке. Она мотивирует меня, я люблю ее», – заявил Бей.

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