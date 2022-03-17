Маркифф Моррис: «Я сфолил на Йокиче, потому что я жесткий игрок»

Форвард , пропустивший четыре месяца из-за травмы шейного отдела позвоночника, рассказал свою версию инцидента с центровым .

«На площадке между игроками происходят разные вещи, но при этом есть уважение. Я сфолил, потому что я жесткий игрок. Я никогда не сдаюсь без боя, но я фолю не для того, чтобы нанести травму. Я не такой.

Игроки относятся ко мне исключительно с уважением. Все это знают. Если бы я хотел сфолить и травмировать, я бы это сделал», – сказал Моррис.

8 ноябре в матче между «Майами» и «Денвером» Моррис жестко сфолил на Йокиче, после чего серб сильно толкнул соперника в спину, в результате чего форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника.

Йокич чуть не сломал шею сопернику – влетел со спины в отместку за фол. На серба все накинулись, но вообще виноваты дурацкие правила НБА