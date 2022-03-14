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    Маркифф Моррис: «Не слышал и не хочу ничего слышать от Николы Йокича»

    Теги Денвер Майами НБА Маркифф Моррис Никола Йокич Баскетбол

    Форвард «Майами» Маркифф Моррис дал понять, что не простил центровому «Денвера» Николе Йокичу жесткий толчок в спину, в результате которого он получил травму шеи и пропустил четыре месяца.

    Журналисты поинтересовались у Морриса, связывался ли с ним действующий MVP, чтобы обсудить случившееся.

    «Черт, нет, ничего от него не слышал и не хочу слышать.

    Он сделал то, что сделал. Случилось то, что случилось», – заявил Моррис.

    Недавно Моррис получил разрешение вернуться на площадку. Он не играл с 9 ноября.

    Йокич чуть не сломал шею сопернику – влетел со спины в отместку за фол. На серба все накинулись, но вообще виноваты дурацкие правила НБА

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