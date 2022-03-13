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    Маркифф Моррис: «Не мог спать первые две недели после инцидента с Йокичем»

    Теги Денвер Майами НБА Маркифф Моррис Никола Йокич Баскетбол

    Форвард «Майами» Маркифф Моррис признался, что долгое время не мог заснуть после инцидента с центровым «Денвера» Николой Йокичем.

    «Первые две недели я не мог спать из-за того, что случилось, и из-за того, что я не контролировал ситуацию. Это один из первых случаев в моей жизни, когда я не мог что-то контролировать.

    Сейчас все позади. Мне потребовалось время, чтобы забыть об этом. Мой дедушка звонил мне много раз и говорил, чтобы я забыл. Что я и сделал», – сказал Моррис.

    Также игрок «Хит» признался, что Йокич не связывался с ним после инцидента.

    «Нет, я не хочу, чтобы он мне звонил», – заявил Моррис.

    8 ноябре в матче между «Майами» и «Денвером» Йокич сильно толкнул Морриса в спину, в результате чего форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника.

    Йокич чуть не сломал шею сопернику – влетел со спины в отместку за фол. На серба все накинулись, но вообще виноваты дурацкие правила НБА

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