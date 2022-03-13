Маркифф Моррис: «Не мог спать первые две недели после инцидента с Йокичем»

Форвард «Майами» признался, что долгое время не мог заснуть после инцидента с центровым .

«Первые две недели я не мог спать из-за того, что случилось, и из-за того, что я не контролировал ситуацию. Это один из первых случаев в моей жизни, когда я не мог что-то контролировать.

Сейчас все позади. Мне потребовалось время, чтобы забыть об этом. Мой дедушка звонил мне много раз и говорил, чтобы я забыл. Что я и сделал», – сказал Моррис.

Также игрок «Хит» признался, что Йокич не связывался с ним после инцидента.

«Нет, я не хочу, чтобы он мне звонил», – заявил Моррис.

8 ноябре в матче между и «Денвером» Йокич сильно толкнул Морриса в спину, в результате чего форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника.

Йокич чуть не сломал шею сопернику – влетел со спины в отместку за фол. На серба все накинулись, но вообще виноваты дурацкие правила НБА