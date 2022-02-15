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    Трэйси Макгрэйди назвал лучшего игрока, против которого он выступал: «Кобе, безусловно»

    Теги Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант НБА Баскетбол

    Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди в интервью «Playmaker HQ» назвал самого сильного игрока, против которого ему довелось выступать в лиге.

    «Кобе, безусловно. Он величайший боец, величайший игрок, с которым я когда-либо сталкивался на площадке», – сказал Макгрэйди.

    Оба игрока являются членами Зала славы, несмотря на то, что Макгрэйди не завоевал за карьеру ни одного чемпионского титула. Кобе в составе «Лейкерс» выиграл пять чемпионатов.

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