Трэйси Макгрэйди назвал лучшего игрока, против которого он выступал: «Кобе, безусловно»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди в интервью «Playmaker HQ» назвал самого сильного игрока, против которого ему довелось выступать в лиге.

«Кобе, безусловно. Он величайший боец, величайший игрок, с которым я когда-либо сталкивался на площадке», – сказал Макгрэйди.

Оба игрока являются членами Зала славы, несмотря на то, что Макгрэйди не завоевал за карьеру ни одного чемпионского титула. Кобе в составе «Лейкерс» выиграл пять чемпионатов.

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