Журналист Адам Романски: «Зенит» потребовал от Матеуша Понитки возмещения убытков в виде штрафа на семизначную сумму»

Журналист Polsat Sport Адам Романски рассказал о ситуации, в которой находится форвард .

«Клуб не согласился расторгнуть контракт, который рассчитан до 2024 года. «Зенит» потребовал возмещения убытков в виде штрафа на семизначную сумму. Кроме того, в случае расторжения контракта Матеушу грозит двухлетний запрет на участие в матчах. Наверное, нет ни одного польского спортсмена, кроме Гортата и Левандовски, который мог бы позволить себе такие деньги. ФИБА, с которой консультировались по этому поводу, отказывается признавать право игрока на расторжение контракта без компенсации. Насколько я слышал, Понитка может выкупить контракт сразу после этого сезона. «Зенит» хочет стать чемпионом и стоит на своем. Уехавших литовцев засудят на большие деньги.

Напомню, что футболисту удалось покинуть только после бунта, а волейболист Бартош Беднож слушает гимн России перед матчами Суперлиги. Никто не даст им миллион долларов, чтобы освободиться от обязательств по контракту. Я понимаю, что это вопрос не желания, а возможности. Было бы славно, если бы Матеуш Понитка больше никогда не играл в России, но, к сожалению, он подписал долгосрочный контракт. Жаль, что это было неплохо еще полгода назад, но сейчас оказывается непреодолимым препятствием, – написал Романски в своем твиттер-аккаунте.

Иностранные игроки в последние недели покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.

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