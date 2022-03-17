Уилл Клайберн возобновил участие в контактных упражнениях

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В среду вечером ЦСКА провел тренировку в «Мегаспорте» перед матчем Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Как сообщает официальный сайт армейцев, в контактных упражнениях впервые участвовал форвард Уилл Клайберн, восстанавливающийся после травмы.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Клайберн набирает 10,1 очка, 2,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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