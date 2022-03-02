«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Уиллу Клайберну

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн может перейти в один из испанских клубов.

Как сообщает Marca, мадридский хочет подписать Клайберна уже этой весной. Клуб сможет осуществить переход в случае расторжения игроком нынешнего контракта с ЦСКА.

По информации Encestando, интерес к американцу также проявляет . Каталонский клуб сможет предложить форварду контракт нынешним летом.

Клайберн набирает 14,9 очка и 5,2 подбора в среднем за игру в .

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.