«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Уиллу Клайберну

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн может перейти в один из испанских клубов.
Как сообщает Marca, мадридский «Реал» хочет подписать Клайберна уже этой весной. Клуб сможет осуществить переход в случае расторжения игроком нынешнего контракта с ЦСКА.
По информации Encestando, интерес к американцу также проявляет «Барселона». Каталонский клуб сможет предложить форварду контракт нынешним летом.
Клайберн набирает 14,9 очка и 5,2 подбора в среднем за игру в Евролиге.
Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.