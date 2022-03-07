Клайберн и Ивлев пропустят матч с «Автодором». В составе ЦСКА шестеро игроков второй команды

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Тренерский штаб ЦСКА в матче Лиги ВТБ с «Автодором» не рассчитывает на помощь занимающегося по индивидуальной программе форварда Уилла Клайберна и заболевшего центрового Владимира Ивлева.

В выездном составе красно-синих 13 игроков. Вместе с основой на берега Волги отправились баскетболисты ЦСКА-2 Филипп Гафуров, Александр Евсеев, Владимир Карпенко, Иван Пынько, Юрий Умрихин и Дмитрий Халтурин.

Из иностранных игроков в рядах ЦСКА остались Никола Милутинов и Клайберн.

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