Расселл Уэстбрук проводит один из 10 худших сезонов в атаке за всю историю НБА по расчетам Билла Симмонса

Известный баскетбольный эксперт провел статистический анализ игры защитника «Лейкерс» в нынешнем сезоне.

Симмонс отметил следующие показатели: более 50 матчей в сезоне, более 33 минут в среднем за игру, более 27% случаев использования в нападении, менее 0,03 WS за 48 минут на площадке (среднее значение – 0,1), менее 50% реализации всех бросков (включая штрафные), более двух потерь за матч.

Оказалось, что всего 10 игроков за всю историю НБА имели подобную статистику, включая Уэстбрука.

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