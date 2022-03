Стеф Карри пообщался с поклонницей из Денвера, которая расплакалась из-за пропуска им игры с «Наггетс»

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не смог выйти на площадку в матче против «Наггетс» (124:131), который состоялся в Денвере 7 марта.

Юная поклонница 2-кратного MVP из расплакалась, когда узнала, что не сможет увидеть своего кумира.

В четверг снова играл в Денвере. Карри подошел к поклоннице и пообщался с ней. Девочка снова не сдержала эмоции.

В встрече с «Денвером» (113:102) Карри записал на свой счет 34 очка. Теперь на его счету 20 006 очков в матчах НБА.

Remember the girl who was devastated when Steph missed the last game in Denver? just made her year. pic.twitter.com/c9iyGJhuAx