Наверх
Sports.ru NBA

    Колдуэлл-Поуп попросил заменить Карри, который набрал 47 очков

    Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео Стив Керр Стефен Карри Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

    Защитник «Вашингтона» Кентавиус Колдуэлл-Поуп позаботился о разыгрывающем «Голден Стэйт» Стефене Карри на последних минутах матча между командами.

    За 2 минуты до конца встречи имевшие 15-очковый перевес «Уорриорз» начали менять ведущих игроков. Колдуэлл-Поуп призвал скамейку калифорнийцев отправить на отдых и Карри, который к этому моменту имел на своем счету 47 очков

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр в итоге действительно заменил Карри. 

    2-кратный MVP отпраздновал 14 марта 34-й день рождения.

    Спорт и голуби. Добрая фотогалерея в это нервное время

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные