Колдуэлл-Поуп попросил заменить Карри, который набрал 47 очков

Защитник позаботился о разыгрывающем на последних минутах матча между командами.

За 2 минуты до конца встречи имевшие 15-очковый перевес «Уорриорз» начали менять ведущих игроков. Колдуэлл-Поуп призвал скамейку калифорнийцев отправить на отдых и Карри, который к этому моменту имел на своем счету 47 очков.

Главный тренер «Голден Стэйт» в итоге действительно заменил Карри.

2-кратный MVP отпраздновал 14 марта 34-й день рождения.

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