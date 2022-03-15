Колдуэлл-Поуп попросил заменить Карри, который набрал 47 очков

Защитник «Вашингтона» Кентавиус Колдуэлл-Поуп позаботился о разыгрывающем «Голден Стэйт» Стефене Карри на последних минутах матча между командами.
За 2 минуты до конца встречи имевшие 15-очковый перевес «Уорриорз» начали менять ведущих игроков. Колдуэлл-Поуп призвал скамейку калифорнийцев отправить на отдых и Карри, который к этому моменту имел на своем счету 47 очков.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр в итоге действительно заменил Карри.
2-кратный MVP отпраздновал 14 марта 34-й день рождения.