Леброн Джеймс: «Доверяю руководству «Лейкерс». Они способны собрать чемпионский состав»

Лидер ответил на вопрос о том, верит ли в способность клубного менеджмента собрать вокруг него команду чемпионского уровня.

«Я уверен в этом. Слушайте, они уже сделали это. Они показали мне это.

С момента моего появления в «Лейкерс» офис, Джинни, Линда, Курт и все остальные встретили меня с распростертыми объятиями. Они дали мне возможность играть за исторический клуб, приняли мою семью. Я стараюсь отдавать должное игре, стараюсь вдохновлять детей и людей, которым нравятся «Лейкерс», стараюсь держать команду на уровне, к которому она привыкла. И это всегда было моей целью.

Мои заявления во время Звездного уикенда были интерпретированы совершенно неверно. Я не говорил, что собираюсь переходить в . Я не говорил ничего плохого в адрес . Я хвалил других менеджеров, Прести и менеджера «Рэмс», но как это связано с Пелинкой и «Лейкерс»? Меня по-прежнему не заботят пики. Я хочу выигрывать чемпионаты. Но Роб сделал то же самое. Он выменял Эй Ди, он не заботился о пиках. Я не говорил, что он плохо что-то сделал», – заявил Джеймс.

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