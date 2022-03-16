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    Кевин Дюрэнт – о 60 очках Кайри Ирвинга: «Сегодня номер «одиннадцать» провел очередной мастер-класс»

    Теги Бруклин Орландо НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт отдал должное защитнику команды Кайри Ирвингу за игру в матче с «Орландо» (150:108).

    «Внимание! Сегодня номер «одиннадцать» провел очередной мастер-класс. Пожалуйста, пересмотрите запись, если вы еще этого не сделали», – написал Дюрэнт в своем твиттер-аккаунте.

    Ирвинг набрал 60 очков в матче против «Орландо», включая 41 очко за первую половину встречи. Таким образом, защитник установил личный рекорд и рекорд «Бруклина» по результативности в одной игре.

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