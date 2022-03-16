Каспер Уэйр: «В команду уровня ЦСКА легко вписаться»

Защитник московского ЦСКА Каспер Уэйр в интервью тележурналу «Вид Сверху» рассказал о своем переходе в команду из красноярского «Енисея».

«Жить и играть в Красноярске было весело. Все было хорошо: и одноклубники, и тренеры, и организация. Разве что летать оттуда было тяжеловато (смеется). Иногда очень тяжело. Плюс разница во времени, ко всему этому нужно привыкать, конечно. Что делало мое пребывание в команде особенным? Наверное, партнеры и тренеры. Несмотря ни на что мы каждый день упорно работали. Даже если сегодня что-то не получилось, завтра все снова были в зале и пахали, пахали, пахали. На тренировках и в матчах.

В ЦСКА полно крутых ребят, которые могут взять игру на себя. В такой коллектив легко вписаться, ведь тебе не нужно брать на себя слишком много. Тут я могу быть собой. Этого от меня и ждут», — сказал Уэйр.

Американский защитник начинал нынешний сезон в составе . Уэйр был самым результативным игроком команды в лиге ВТБ, набирая в среднем по 16,3 очка за матч. Соглашение баскетболиста с ЦСКА рассчитано до конца нынешнего сезона.

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