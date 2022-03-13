Владимир Гомельский: «Каспер Уэйр многое умеет – дриблинг, бросок, скорость»

Теги ЦСКА Енисей Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением об американском разыгрывающем Каспере Уэйре, который перешел из «Енисея» в ЦСКА.

«Я видел Уэйра в этом сезоне только три раза. Две игры их этих трех были для него очень удачными. Особенно против ЦСКА в Москве.

Он многое умеет – дриблинг, бросок, скорость. Сложности в защите против игроков, которые выше ростом и могут создать себе ситуацию для броска. Необходимо посмотреть, как вольется в новую для себя команду», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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