Лига чемпионов. «Дарушафака» встретится с «Манресой», «Людвигсбург» – с «Хапоэлем Холон» и другие матчи

В среду, 16 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут пять матчей.
«Дарушафака» встретится дома с «Манресой», «Людвигсбург» сыграет с «Хапоэлем Холон».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа I
Людвигсбург Германия – Хапоэль Холон Израиль
16 марта. 22.00
Дижон Франция – Галатасарай Турция
16 марта. 22.30
Положение команд: Людвигсбург Германия – 3-1, Дижон Франция – 2-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-2, Галатасарай Турция – 1-3.
Группа J
Дарушафака Турция – Манреса Испания
16 марта. 20.00
Тофаш Турция – Тревизо Италия
16 марта. 20.00
Положение команд: Тофаш Турция – 3-1, Манреса Испания – 3-1, Дарушафака Турция – 2-2, Тревизо Италия – 0-4.
Группа K
Остенде Бельгия – Уникаха Испания
16 марта. 22.00
Положение команд: Уникаха Испания – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Остенде Бельгия – 0-2.
Группа L
Положение команд: Тенерифе Испания – 5-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-3, Фалько Венгрия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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