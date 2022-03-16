Лига чемпионов. «Дарушафака» встретится с «Манресой», «Людвигсбург» – с «Хапоэлем Холон» и другие матчи

В среду, 16 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут пять матчей.

«Дарушафака» встретится дома с «Манресой», «Людвигсбург» сыграет с .

чемпионов

Групповой этап

Группа I

Людвигсбург Германия – Хапоэль Холон Израиль

16 марта. 22.00

Дижон Франция – Галатасарай Турция

16 марта. 22.30

Положение команд: Людвигсбург Германия – 3-1, Дижон Франция – 2-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-2, Галатасарай Турция – 1-3.

Группа J

Дарушафака Турция – Манреса Испания

16 марта. 20.00

Тофаш Турция – Тревизо Италия

16 марта. 20.00

Положение команд: Тофаш Турция – 3-1, Манреса Испания – 3-1, Дарушафака Турция – 2-2, Тревизо Италия – 0-4.

Группа K

Остенде Бельгия – Уникаха Испания

16 марта. 22.00

Положение команд: Уникаха Испания – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Остенде Бельгия – 0-2.

Группа L

Положение команд: Тенерифе Испания – 5-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-3, Фалько Венгрия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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