Лига чемпионов. «Дижон» сыграет с «Людвигсбургом», «Тенерифе» встретится с «Фалько»

В среду, 9 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдет два матча.

Французский «Дижон» сыграет с немецким «Людвигсбургом». Испанский «Тенерифе» встретится с венгерским «Фалько».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа K

Прометей Украина – Остенде Бельгия

Отменен

Положение команд: Клуж Румыния – 3-1, Малага Испания – 2-2, Прометей – 2-1, Остенде – 0-3

Группа I

Дижон Франция – Людвигсбург Германия

9 марта. 22:30

Положение команд: Дижон – 2-1, Хапоэль Холон Израиль – 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Галатасарай Турция – 0-2

Группа L

Тенерифе Испания – Фалько Венгрия

9 марта. 22:30

Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбург Франция – 2-2, Ритас Литва – 2-2, Фалько Венгрия – 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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